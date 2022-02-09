Доходность по валютным вкладам банка «Открытие» увеличилась до 0,7% годовых

Экономика 09.02.2022 13:57 Реклама
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09.02.2022 13:57 Реклама
Банк «Открытие» повысил ставки по долларовым вкладам «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» сроком от 6 месяцев и выше.
Рост ставок составил 0,2-0,5% годовых. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка для размещения долларов США - 0,7% годовых по вкладу «Надежный».
Ставки по вкладу «Активное пополнение» достигли 0,5% годовых, по вкладу «Свободное управление» - 0,45% годовых.
Более подробно ознакомиться с условиями по долларовым депозитам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.
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