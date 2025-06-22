В Волгограде от болезни скончался прозаик Игорь Шахин





В Волгограде на 79-м году жизни скончался писатель Игорь Шахин. Как сообщает V102.RU, об этом сообщили родственники прозаика в социальных сетях.

- Игоря Юрьевича Шахина сегодня не стало после продолжительной болезни. Прощание состоится 24 июня в 09:15 на Центральном кладбище, - говорится в сообщении.

Известно, что писатель проходил длительное лечение в связи с тяжелым заболеванием.

Писатель за свою жизнь выпустил более десяти авторских книг, среди которых сборники «Мастера», «Мой убил мамонта», «Манифест искусств», «Увидеть автора строку», «Слепые поводыри» и автобиографическое произведение «Баловень судьбы».

Фото: Игорь Шахин / vk.com