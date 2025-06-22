Бастрыкин отреагировал на обращение волгоградцев закрыть опасный завод





Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки в связи с обращением жителей поселка Новониколаевский, которые записали видеообращение с просьбой закрыть опасное производственное предприятие, передает V102.RU.

Как ранее сообщалось информагентством, асфальтовый завод в поселке находится в нескольких метрах от жилых домов на улице Народной и несколько лет отравляет воздух местных жителей. По словам

В населённом пункте с 1979 года работал завод по производству асфальта, с деятельностью которого волгоградцы связывают многие свои проблемы со здоровьем. В 2014 производство выкупила воронежская фирма. В 2016 году, после многочисленных жалоб жителям посёлка удалось добиться его закрытия. Однако в 2022 году новый собственник сова добился от местной думы разрешения на строительство вредного производства.

- Александр Иванович Бастыркин поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову представить доклад о ходе проверки, принятых ранее процессуальных решениях, а также по доводам обращения, - сообщили в Информационном центре СКР.