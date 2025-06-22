Общество

В Волгограде начали разбирать праздничную атрибутику к 80-летию Победы

Общество 22.06.2025 12:36
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22.06.2025 12:36


В Волгограде стартовали работы по демонтажу праздничных атрибутов, установленных на улицах города к 80-летнему юбилею Дня Победы. Как сообщает V102.RU, праздничные флаги уже убираются рабочими на Комсомольском мосту. 

По данным документа госзакупки, уборка атрибутики обойдется почти в 1,3 миллиона рублей. За эту цену подрядчику необходимо демонтировать 60 флагов с флагштоками также с Аллеи Героев и территории музея «Россия — моя история». После рабочим также предстоит 50 флагов установить на площади Сталинградской Победы. 

Кроме того, специалистам также необходимо убрать 550 флагов с Комсомольского путепровода, 280 флагов с ж/д путепровода возле аэропорта, и 150 флагов с Астраханского моста и путепровода на Самарском разъезде. 

В скором времени исчезнет также надпись «Победа» и флаги с пересечения улицы Комсомольской и проспекта Ленина, а также конструкция в Парке Победы. 

Все работы должны будут выполнены до 27 июня. 

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