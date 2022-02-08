



Очереди к терапевтам в поликлиниках Волгограда уменьшились после наплыва пациентов, произошедшего утром в минувший понедельник. Как рассказала заместитель главного врача поликлиники №3 Татьяна Евсеева, увеличение числа людей на приеме у терапевтов традиционно для первого рабочего дня недели.

«Тенденция такова, что наибольшее количество пациентов приходит в понедельник и в пятницу. Многие люди, почувствовав недомогание в выходные дни, откладывают визит к врачу до утра понедельника, хотя и в субботу, и в воскресенье работает дежурный терапевт, принимаются мазки на COVID-19, – пояснила Евсеева. – В пятницу поток людей обусловлен тем, что заболевшие хотят получить больничный до следующей пятницы, чтобы оставить в запасе выходные дни для дополнительного отдыха после болезни».





Так, в поликлинике №3 в Центральном районе Волгограда, где накануне желающие попасть к врачу ждали приема даже на улице, сегодня все пациенты уместились в коридорах учреждения. Корреспондент ИА «Высота 102» прошедшим утром насчитал в «красной зоне» 29 человек в ожидании вызова в кабинет терапевта. Без температуры к другим терапевтам пришли два десятка волгоградцев, еще столько же ожидали в регистратуре, откуда пациенты расходятся в том числе по узким специалистам – плановую помощь, несмотря на волну «омикрона», продолжают оказывать.

Татьяна Евсеева отметила, что несмотря на увеличившийся в минувший понедельник поток пациентов, ситуация на этой неделе стала гораздо спокойнее, чем на предыдущей. «Нагрузка огромная. Мы благодарны нашим волонтерам, которые взяли на себя часть рутинной работы – обзвон пациентов, сообщение им результатов тестов. И что особенно важно, мы благодарны за заключение договора со службой такси – эти четыре машины существенно облегчают нам задачу, поскольку сейчас объем работы на выездах колоссальный», – подчеркнула заместитель главного врача по медицинской части.

Напомним, ранее в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщали, что из-за прогнозируемого роста заболеваемости коронавирусом нагрузка на поликлиники выросла в 5 раз. «Система регионального здравоохранения реагирует на ситуации роста обращений – в настоящее время увеличено количество специалистов на приеме и для обслуживания пациентов на дому, привлечены ординаторы. При необходимости открываются дополнительные кабинеты приема», - рассказали в ведомстве. В облздраве подчеркнули, что в поликлиниках разграничивают потоки больных и здоровых пациентов.

С началом волны «омикрона» поликлиники в регионе перевели на режим с преимущественной выездной формой работы. Был увеличен штат колл-центров для приема звонков заболевших, открытия и закрытия больничных, вызова врача на дом – единый телефон колл-центра 122.