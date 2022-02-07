Происшествия 07.02.2022 11:54
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07.02.2022 11:54
Пожар, который уничтожил сегодня утром дом на улице Матросова, унес и жизнь хозяина домовладения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, погиб 66-летний мужчина. Сообщение о пожаре поступило в 06.18. Дом площадью 4х8 м. полыхал по всей площади. Пожарные расчеты 2-ой пожарной части ликвидировали горение в 07.13 ч. Причина пожара устанавливается. По словам очевидцев, в доме мужчина проживал один. К уничтоженному огнем родительскому дому сегодня утром приехали дочь и сын погибшего. Хозяина дома соседи знали только с положительной стороны, по их словам, он не употреблял алкоголь и был набожным человеком.
В ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».
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