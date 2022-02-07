В Волжском машина с пьяным водителем врезалась в дерево

Происшествия 07.02.2022 11:11
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07.02.2022 11:11
Сегодня ночью в Волжском машина врезалась в дерево – водитель получил травмы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, за рулем «Лады Весты» был нетрезвый 27-летнй водитель. На улице Заводской машина сначала налетела на бордюрный камень, а затем – в дерево. Мужчину госпитализировали.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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