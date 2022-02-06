Covid-19

COVID-19 покоряет новые высоты в Волгоградской области

Covid-19 06.02.2022 12:01
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06.02.2022 12:01


Очередной антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Волгоградской области – 1473 случая. Госпитализация потребовалась 326 пациентам. Скончались 9 жителей региона, сообщает федеральный оперативный штаб.
В скорбном списке сегодня 6055 человек, которые скончались за время пандемии от COVID-19 в Волгоградской области. Выздоровели за сутки 325 жителей региона – это на восемь человек меньше, чем днем ранее.

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