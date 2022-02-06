«Низко летел»: появилось видео удара лихача о столб в Волгограде











Момент наезда водителя «семерки» на опору ЛЭП в Волгограде зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как «ВАЗ-2107» движется почти по пустой дороге и на скорости врезается в столб. От удара легковушка уменьшилась в размерах: ее переднюю часть просто сплющило. Водитель чудом остался жив.

Как ранее сообщалось, ДТП произошло около полуночи на улице Исторической в Дзержинском районе. Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», совершил наезд на ЛЭП №25. С места происшествия мужчину увезли в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области