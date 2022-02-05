Волгоградская область вернулась в «красную» зону по COVID-19

Covid-19 05.02.2022 12:37
0
05.02.2022 12:37
Коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в Волгоградской области заразилось 1428 человек – это новый антирекорд с начала пандемии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб, с такой статистикой регион снова попал в «красную» зону.
Так, из общего числа заболевших за эти сутки госпитализированы в стационар 338 человек. За день коронавирус унес жизни 12 человек. Всего уже 6046 жителей Волгоградской области скончались от последствий COVID-19. Закрыли свои больничные 338 жителей региона.
Напомним, что в «зеленую» зону, свободную от COVID-19, попадают регионы, где заболеваемость составляет не более 30 случаев в неделю, а уровень коллективного иммунитета достиг 80%. Кроме этого, в таких регионах занятость коек с ИВЛ должна быть меньше 0,1 на 100 тысяч населения, а загруженность коечного фонда с пациентами с COVID — не более 30% от норматива. Охват тестированием должен быть не менее 200 на 100 тысяч населения.
Отметим, из всех перечисленных критериев Волгоградская области соответствует лишь по охвату тестирования.
Реклама
Будет еще больше: в Волгоградской области заразились коронавирусом 1314 человек04.02.2022 11:58
Covid-19 04.02.2022 11:58
Школьники и дошколята массово уходят на карантин в Волгоградской области04.02.2022 10:13
Covid-19 04.02.2022 10:13
В Волжском зафиксирован взрывной рост заболеваемости ковидом03.02.2022 14:32
Covid-19 03.02.2022 14:32
Волгоградская область заняла 13-ое место по суточной смертности от ковида в России03.02.2022 12:31
Covid-19 03.02.2022 12:31
В Волгоградской области стремительно выросло число госпитализированных с COVID01.02.2022 12:15
Covid-19 01.02.2022 12:15
Коронавирус преодолел тысячный рубеж в Волгоградской области31.01.2022 13:02
Covid-19 31.01.2022 13:02
Волгоградские медики с 1 февраля начнут получать доплаты из-за «омикрона»31.01.2022 11:46
Covid-19 31.01.2022 11:46
Количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области приближается к тысяче30.01.2022 12:32
Covid-19 30.01.2022 12:32
В Волгоградской области заразились коронавирусом 877 человек29.01.2022 12:06
Covid-19 29.01.2022 12:06
Волгоградцы пожаловались на необоснованно дорогие ПЦР-тесты28.01.2022 18:27
Covid-19 28.01.2022 18:27
Волгоградские терапевты поставили рекорд на выездах к пациентам на дом28.01.2022 16:09
Covid-19 28.01.2022 16:09
Смертность от коронавируса в Волгоградской области снизилась до уровня лета 202128.01.2022 12:03
Covid-19 28.01.2022 12:03
Коронавирус убил 20-летнего волгоградца27.01.2022 17:01
Covid-19 27.01.2022 17:01
Волгоградский облкомздрав назвал число первых привитых подростков27.01.2022 15:57
Covid-19 27.01.2022 15:57
Коронавирус играет на нервах жителей Волгоградской области27.01.2022 11:51
Covid-19 27.01.2022 11:51
Реклама