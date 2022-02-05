Волгоградская область вернулась в «красную» зону по COVID-19





Коронавирусной инфекцией за минувшие сутки в Волгоградской области заразилось 1428 человек – это новый антирекорд с начала пандемии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб, с такой статистикой регион снова попал в «красную» зону.

Так, из общего числа заболевших за эти сутки госпитализированы в стационар 338 человек. За день коронавирус унес жизни 12 человек. Всего уже 6046 жителей Волгоградской области скончались от последствий COVID-19. Закрыли свои больничные 338 жителей региона.

Напомним, что в «зеленую» зону, свободную от COVID-19, попадают регионы, где заболеваемость составляет не более 30 случаев в неделю, а уровень коллективного иммунитета достиг 80%. Кроме этого, в таких регионах занятость коек с ИВЛ должна быть меньше 0,1 на 100 тысяч населения, а загруженность коечного фонда с пациентами с COVID — не более 30% от норматива. Охват тестированием должен быть не менее 200 на 100 тысяч населения.

Отметим, из всех перечисленных критериев Волгоградская области соответствует лишь по охвату тестирования.















