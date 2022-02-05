Перед Волжской ГЭС столкнулись два автомобиля

Происшествия 05.02.2022 09:08
0
05.02.2022 09:08
Накануне вечером перед дорогой на Волжскую ГЭС в Тракторозаводском районе Волгограда столкнулись два легковых автомобиля. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, машины перекрыли движение почти на двух полосах, в результате чего образовалась пробка в обе стороны. Несмотря на серьезные повреждения автомобилей никто, к счастью, не пострадал.
Фото ИА "Высота 102"
Реклама
В Волгограде горит школа05.02.2022 18:12
Происшествия 05.02.2022 18:12
В Волгоградской области машина провалилась под лед05.02.2022 14:27
Происшествия 05.02.2022 14:27
Аферист разыграл спектакль для волгоградца за 4 миллиона рублей05.02.2022 13:21
Происшествия 05.02.2022 13:21
Волна ложных минирований снова накрыла Волгоград05.02.2022 12:32
Происшествия 05.02.2022 12:32
Автофургон насмерть сбил пешехода в Волгоградской области05.02.2022 11:55
Происшествия 05.02.2022 11:55
Иномарка врезалась в бетонное ограждение на трассе Волгоград-Москва05.02.2022 11:23
Происшествия 05.02.2022 11:23
В Волгограде сбежавшего с места ДТП водителя искал батальон ДПС (ВИДЕО)05.02.2022 11:07
Происшествия 05.02.2022 11:07
«Настоящий камнепад»: в центре Волгограда рушится фасад пятиэтажки04.02.2022 15:38
Происшествия 04.02.2022 15:38
Пожарные спасли в Волгоградской области хозяина квартиры и котенка04.02.2022 13:32
Происшествия 04.02.2022 13:32
Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП на трассе в Волгоградской области04.02.2022 10:36
Происшествия 04.02.2022 10:36
Волгоградец испортил машину соседки после спора из-за парковки04.02.2022 10:21
Происшествия 04.02.2022 10:21
Пациент с онкологией и коронавирусом умер по пути в больницу в Волгоградской области03.02.2022 17:19
Происшествия 03.02.2022 17:19
В центре Волгограда рухнула лепнина с фасада исторического дома03.02.2022 13:37
Происшествия 03.02.2022 13:37
В Волгограде затопило подземную станцию скоростного трамвая03.02.2022 10:38
Происшествия 03.02.2022 10:38
В Волгограде 40-летний водитель погиб в ДТП03.02.2022 10:04
Происшествия 03.02.2022 10:04
Реклама