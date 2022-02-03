В Волгограде закрывается одна из крупнейших ветеринарных клиник

Общество 03.02.2022 18:20
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03.02.2022 18:20
Ветеринарная клиника «Аверия» в Волгограде объявила о закрытии всех своих филиалов и интернет-магазина. Клиника проработает до 13 февраля включительно, интернет-магазин – до 25 февраля. С сегодняшнего дня учреждение перестает принимать экстренных пациентов и помещать питомцев в круглосуточный стационар. Об этом сообщается на официальном сайте клиники.
Причиной закрытия руководство фирмы назвало недостаточный уровень дохода. «Мы тратим больше, чем зарабатываем», – говорится в официальном сообщении. Компания распродает ветеринарное оборудование и программное обеспечение. Помещения, где сейчас еще работает клиника, будут сдаваться в аренду, но не ветеринарным клиникам.
Ветеринарная клиника «Аверия» начала работу в 2013 году. За девять лет работы были открыты три филиала. Компания позиционировала себя в Волгограде как клиника будущего и имела репутацию одной из лучших клиник в городе. В 2018 году в «Аверии» вернули к жизни пса по кличке Рекс со снятым скальпом – об этой истории писали не только волгоградские, но и федеральные, и иностранные СМИ.
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