В Волгограде закрывается одна из крупнейших ветеринарных клиник





Ветеринарная клиника «Аверия» в Волгограде объявила о закрытии всех своих филиалов и интернет-магазина. Клиника проработает до 13 февраля включительно, интернет-магазин – до 25 февраля. С сегодняшнего дня учреждение перестает принимать экстренных пациентов и помещать питомцев в круглосуточный стационар. Об этом сообщается на официальном сайте клиники.

Причиной закрытия руководство фирмы назвало недостаточный уровень дохода. «Мы тратим больше, чем зарабатываем», – говорится в официальном сообщении. Компания распродает ветеринарное оборудование и программное обеспечение. Помещения, где сейчас еще работает клиника, будут сдаваться в аренду, но не ветеринарным клиникам.