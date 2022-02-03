Экономика

Банк «Открытие» и правительство Белгородской области подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика 03.02.2022 18:17
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03.02.2022 18:17


3 февраля в Белгороде подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве между правительством Белгородской области и банком «Открытие». Документ предусматривает совместную работу по реализации стратегических планов социально-экономического развития региона и решение общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Подписи под документом поставили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и президент - председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
Одним из направлений сотрудничества банка «Открытие» и Белгородской области является финансирование строительства объектов социальной сферы, в частности, образовательных учреждений. В регионе планируется построить четыре общеобразовательные школы – более чем на 3 тысячи мест. Банк «Открытие» рассматривает возможность участие в этих проектах. Строительство должно быть завершено к концу 2024 года.
В рамках проектного финансирования застройщиков банк «Открытие» планирует оказать поддержку строительству четырех жилых комплексов в Белгороде общей площадью около 1,5 млн квадратных метров.
Банк «Открытие» будет содействовать развитию финансового рынка в регионе, обеспечивать доступность и качество банковских услуг как для населения, так и для бизнеса. Соглашение предусматривает кредитование субъектов предпринимательства с использованием механизмов государственной поддержки и участие банка в программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Белгородской области. За 2020-2021 гг. банк «Открытие» выдал кредитов и банковских гарантий предпринимателям региона на сумму 5,05 млрд рублей.
Банк намерен оказывать финансовую поддержку региональному и муниципальным бюджетам. В рамках финансирования государственных и бюджетных компаний банк уже открыл кредитно-гарантийные линии в размере более 1,4 млрд рублей. Банк «Открытие» также готов предоставить индивидуальные условия для зарплатных клиентов – бюджетных организаций Белгородской области.
«В банке накоплен богатый опыт реализации региональных проектов строительства общеобразовательных объектов в рамках государственно-частного партнерства, мы помогаем формировать благоприятный инвестиционный климат. Уверен, что соглашение будет способствовать росту уровня финансовых возможностей населения, крупного бизнеса и предпринимателей Белгородской области», - отметил Михаил Задорнов.
«Белгородская область достаточно успешный регион по многим направлениям. У нас серьёзная и устойчивая структура крупных предприятий. Но на данный момент есть большая потребность в поддержки малого и среднего бизнеса. Чем сильнее он будет развит, тем сильнее мы будет чувствовать себя в кризисной ситуации. Мы бы хотели воспользоваться теми программами, которые есть у банка. Сейчас мы мониторим и анализируем текущую ситуацию в этой отрасли, хотелось бы применить лучшую практику. Также в приоритете развитие строительной отрасти и помощь малоимущим и многодетным семьям. Совместная работа с банком значительно поспособствует решению этих задачи», - отметил Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
За счет сильных конкурентных позиций в регионе банк «Открытие» планирует обеспечить высокую динамику развития в розничном и корпоративном бизнесе, более чем в два раза увеличить свою долю на региональном рынке до конца 2023 года и стать одним из самых быстрорастущих игроков.
Банк «Открытие» в Белгородской области представлен 6 офисами в трех городах. Парк банкоматов насчитывает 37 устройств, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено более 226 POS-терминалов. Объем кредитного портфеля по итогам 2021 года составил 21,6 млрд рублей, портфель привлеченных средств клиентов (физических и юридических лиц) превышает 11 млрд рублей.

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