Популярность сервиса «Плати QR» от Сбербанка в регионах Поволжья растёт ежемесячно

Экономика 03.02.2022 12:05 Новости компаний
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03.02.2022 12:05 Новости компаний
В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях отмечается значительное повышение интереса к оплате товаров и услуг с помощью QR-кодов. С помощью сервиса «Плати QR» от Сбербанка с января по ноябрь 2021 году было проведено около 470 тыс. транзакций на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Количество транзакций увеличилось более, чем в 3,5 раза, а сумма выросла в 3,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
В Сбербанке отмечают, что рост популярности сервиса «Плати QR» наметился еще в 2020 году, когда ежемесячный прирост количества операций составлял около 1,1 тыс., а оборот увеличивался на 4 млн рублей в месяц. Но в 2021 году интерес к данному сервису стал расти еще быстрее – каждый месяц количество операций в среднем увеличивалось на 2,6 тыс., при росте оборота на 10,3 млн рублей.
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Сбербанк активно работает над развитием сервисов, которые позволяют клиентам наиболее удобно и эффективно использовать современные технологии для оплаты товаров и услуг. Безусловно, одним из самых популярных и востребованных сервисов остается эквайринг от Сбербанка, однако сейчас становится востребован и сервис «Плати QR». Им особенно удобно пользоваться в небольших магазинах, вместо того, чтобы переводить деньги на счёт предпринимателя через Сбербанк Онлайн. «Плати QR» позволяет исключить ошибку при оплате и делает процесс оплаты гораздо удобнее».
Технология бесконтактной оплаты пользуется повышенным спросом в Волгоградской области. В 2021 году с января по ноябрь количество операций с помощью сервиса Сбербанка «Плати QR» увеличилось на 127% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Оборот в рамках сервиса также показал положительную динамику и увеличился более чем в 2,5 раза.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «В Волгоградском отделении Сбербанка мы предлагаем различные способы оплаты, которые наши клиенты могут выбрать для оплаты товаров и услуг. При этом, мы видим востребованность сервиса банка «Плати QR». Этот способ платежа позволяет быстро и комфортно решать вопросы оплаты, ведь он занимает минимум времени, сил и исключает указание неверных данных».
Сервис «Плати QR» - одна из форм безналичной оплаты платежей. Её особенность в том, что для использования не нужно дополнительное оборудование – банк присваивает компании QR код, с помощью которого клиенты смогут оплачивать товары или услуги.
Для оплаты по QR необходим смартфон с установленным приложением Сбербанк Онлайн. Для того, чтобы провести оплату, необходимо зайти в приложении, выбрать «Оплата по QR или штрихкоду» и навести камеру смартфону на QR код, после чего ввести сумму, необходимую для оплаты.
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