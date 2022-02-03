



Минувший год стал рекордным по объему жилищного строительства, количеству сделок по продаже жилья, а также выдачам ипотечных кредитов за всю историю наблюдений. По мнению экспертов, в 2021 году рынок был разогрет государственной программой льготной ипотеки и поддержан ажиотажным спросом на жилье. Это привело к абсолютным рекордам, как по количеству проданного жилья, так и по выдачам ипотечных кредитов. Как будет развиваться рынок ипотечного кредитования в наступившем году?

По мнению Натальи Якушевой, специалиста по ипотечному кредитованию Группы компаний «Волгострой», программы государственной поддержки ипотечного кредитования позволили многим россиянам решить свои жилищные проблемы за последние два года.

«В частности, по нашей Группе компаний сделки с использованием ипотеки сейчас составляют около 70%. Максимально востребованными у наших покупателей в 2021 году стали льготные госпрограммы «Семейная ипотека» (ставка до 5%) и «Господдержка» (ставка до 6%). Благоприятные условия для ипотечного кредитования также стали одной из причин повышения инвестиционной привлекательности новостроек. В свою очередь, наряду с ростом себестоимости строительства, высокий спрос на жилье вызвал его существенное подорожание. Если говорить о прогнозах на 2022 год, то тут отправной точкой, конечно, становится величина ключевой ставки ЦБ, которая в декабре прошлого года поднялась до 8,5%. Более того, в связи с инфляцией специалисты банковского сектора ожидают ее увеличения в дальнейшем. Это вызовет в конечном итоге повышение ипотечных ставок, хотя до середины года спрос на этот продукт будет поддерживаться с помощью госпрограммы льготной ипотеки на новостройки и «Семейной ипотеке». Напомню, действие всех программ льготного ипотечного кредитования заявлено до 1 июля 2022 года. Что будет после этой даты – пока неизвестно. Если судить по прошлому году, то правительство приняло решение о продлении льготных ипотечных программ. Однако в этом году многие факторы говорят о том, что этого не произойдет. Все мы, специалисты рынка недвижимости, отлично помним времена, когда ипотека под 11-12% годовых считалась невероятно низкой», - отмечает Наталья Якушева.

То, что условия ипотечного кредитования будут подстраиваться к росту ключевой ставки Банка России, отмечает и Наталья Симаева, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, учета и экономической безопасности ВолГУ.

«Баланс рисков развития ипотечного кредитования сместился в сторону проинфляционных рисков и рисков роста инфляционных ожиданий. Ценовые параметры по ипотечным кредитам будут поступательно увеличиваться, что обеспечит ускоренное принятие решение потенциальных заемщиков о получении кредита, в результате, спрос на ипотеку в 2022 году может снизиться, но незначительно. В реалиях затянувшейся пандемии проявляется «эффект закрытых границ», поэтому, несмотря на увеличение процентных ставок, интерес домохозяйств к ипотеке сохранится. Развитие рынка ипотечного кредитования обеспечат продление и расширение программ льготной ипотеки, реализуемых государством, в том числе в числе мер нацпроекта «Демография» («семейная ипотека»). При этом в нашем регионе остаются нерешенными проблемы: снижение доходов населения, неэффективность использования средств бюджета при реализации ипотечных программ, высокая стоимость жилья и др., – которые могут существенно снизить объемы ипотечного кредитования» - комментирует Наталья Симаева.

По мнению Константина Енина, управляющего директора «Открытие Research» банка «Открытие», в наступающем году будет наблюдаться некоторое снижение цен на недвижимость, рост ипотечных ставок и уменьшение объемов выдачи ипотеки.

«В 2021 году рынок был разогрет государственной программой льготной ипотеки и поддержан ажиотажным спросом на жилье. Это привело к абсолютным рекордам как по количеству проданного жилья, так и по выдачам ипотечных кредитов. В 2022 году рынок будет стремиться к равновесному состоянию. Первичный рынок будет поддерживаться множеством сохраняющихся льготных ипотечных госпрограмм. В октябре 2021 года в 16 регионах России средний выдаваемый ипотечный кредит был меньше чем 3 млн рублей. Еще в 26 регионах сумма кредита была в пределах 3-3,5 млн рублей. То есть почти половина регионов страны укладываются в максимальный размер кредита по государственной программе льготной ипотеки. И, следовательно, все еще могут рассчитывать на субсидированную ставку по госпрограмме вплоть до середины 2022 года. Кроме того, на Дальнем Востоке действует своя госпрограмма, которая позволяет сохранять доступность ипотеки на высоком уровне даже на фоне роста цен на жилье. При этом на первичном рынке застройщики будут стараться сохранить рост экспонируемых цен. Однако с учетом продолжающегося пока цикла повышения ключевой ставки наиболее вероятным сценарием становится сохранение ставок по ипотеке на протяжении большей части 2022 года в диапазоне 10-12%. Что в совокупности с завершением цикла ажиотажного спроса будет вынуждать застройщиков давать дополнительные прямые и скрытые скидки», - отмечает Константин Енин.



