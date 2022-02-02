В Волгоградской области 95 школ закрылись на карантин из-за ОРВИ и COVID

Общество 02.02.2022 17:20
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02.02.2022 17:20
В Волгоградской области к занятиям в очном режиме приступили ученики 21 школы, полностью находившиеся ранее на карантине. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете образования и науки Волгоградской области, из них в трех были приостановлены уроки из-за коронавируса, в 18 – из-за вспышки ОРВИ. На сегодняшний день продолжают оставаться на карантине по коронавирусу 10 школ и отдельные классы в 170 учреждениях. Из-за вспышки ОРВИ полностью закрыты 85 школ и отдельные классы в 100 школах. Еще в 143 детсадах карантин частично введен в отдельных группах. Также частично переведены на дистанционное обучение некоторые группы в 19 колледжах.
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