Происшествия

Волгоградский врач зарегистрировал в недострое группу иностранцев

Происшествия 02.02.2022 14:25
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02.02.2022 14:25


Шесть граждан Таджикистана зарегистрировал в своем строящемся доме в Волгограде 46-летний врач. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, факт фиктивной регистрации иностранцев выявил в Дзержинском районе участковый уполномоченный полиции.
Установлено, что медицинский работник пошел на это зная, что иностранцы в его домовладении проживать никогда не будут и арендуют другое помещение. Возраст зарегистрированных им граждан Таджикистана составляет от 3 лет до 51 года. Врач сознался в содеянном и пояснил, что совершил данное правонарушение из желания помочь дальним родственникам, приехавшим в Россию.
Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

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