Волгоградский врач зарегистрировал в недострое группу иностранцев





Шесть граждан Таджикистана зарегистрировал в своем строящемся доме в Волгограде 46-летний врач. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, факт фиктивной регистрации иностранцев выявил в Дзержинском районе участковый уполномоченный полиции.

Установлено, что медицинский работник пошел на это зная, что иностранцы в его домовладении проживать никогда не будут и арендуют другое помещение. Возраст зарегистрированных им граждан Таджикистана составляет от 3 лет до 51 года. Врач сознался в содеянном и пояснил, что совершил данное правонарушение из желания помочь дальним родственникам, приехавшим в Россию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.



