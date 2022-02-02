Волгоградский врач зарегистрировал в недострое группу иностранцев

Происшествия 02.02.2022 14:25
0
02.02.2022 14:25
Шесть граждан Таджикистана зарегистрировал в своем строящемся доме в Волгограде 46-летний врач. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, факт фиктивной регистрации иностранцев выявил в Дзержинском районе участковый уполномоченный полиции.
Установлено, что медицинский работник пошел на это зная, что иностранцы в его домовладении проживать никогда не будут и арендуют другое помещение. Возраст зарегистрированных им граждан Таджикистана составляет от 3 лет до 51 года. Врач сознался в содеянном и пояснил, что совершил данное правонарушение из желания помочь дальним родственникам, приехавшим в Россию.
Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.
Реклама
Легковушка врезалась в КамАЗ на трассе под Волгоградом из-за оторванного колеса02.02.2022 17:46
Происшествия 02.02.2022 17:46
Попал на 300 тысяч: в Волжском пассажиров возила нелегальная маршрутка02.02.2022 16:17
Происшествия 02.02.2022 16:17
В Волгограде компания девушек на легковушке врезалась в столб02.02.2022 10:30
Происшествия 02.02.2022 10:30
Пассажирский автобус сбил пешехода в Волгограде02.02.2022 10:18
Происшествия 02.02.2022 10:18
«Я вас не боюсь!»: под Волгоградом сельский глава заявил в полицию об угрозах расправы01.02.2022 13:50
Происшествия 01.02.2022 13:50
Виртуальная путана выманила у волгоградского водителя крупную сумму01.02.2022 12:00
Происшествия 01.02.2022 12:00
В Волжском в ДТП с маршруткой №111 покалечился пожилой водитель семерки01.02.2022 10:58
Происшествия 01.02.2022 10:58
На скользкой трассе под Волгоградом разбились четыре автомобиля01.02.2022 10:24
Происшествия 01.02.2022 10:24
В Волгограде пьяный водитель после погони оказал сопротивление полиции31.01.2022 16:45
Происшествия 31.01.2022 16:45
Волгоградская медсестра в стрессе отправила аферистам 2 миллиона31.01.2022 15:18
Происшествия 31.01.2022 15:18
Сосулька чуть не убила посетительницу салона красоты в Волгограде31.01.2022 14:27
Происшествия 31.01.2022 14:27
В Волжском машина без водителя наехала на пенсионерку31.01.2022 10:49
Происшествия 31.01.2022 10:49
Легковушка влетела в «КамАЗ» на трассе в Волгоградской области31.01.2022 10:27
Происшествия 31.01.2022 10:27
Иномарка протаранила остановку в центре Волгограда30.01.2022 14:06
Происшествия 30.01.2022 14:06
Пенсионер погиб в сгоревшем гараже в Волгограде30.01.2022 13:17
Происшествия 30.01.2022 13:17
Реклама