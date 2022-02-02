Происшествия

В Волгограде компания девушек на легковушке врезалась в столб

Происшествия 02.02.2022 10:30
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02.02.2022 10:30


Три девушки пострадали в результате столкновения легкового автомобиля со столбом в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла поздно вечером напротив дома №21 по ул. 2-я Караванная.
По предварительной информации, 19-летняя водитель, которая находилась за рулем автомобиля "Лада Ларгус", не справилась с управлением и совершила наезд на столб. В результате пострадала водитель и две ее пассажирки 16 и 20 лет. Все госпитализированы. 

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