В Волгограде компания девушек на легковушке врезалась в столб





Три девушки пострадали в результате столкновения легкового автомобиля со столбом в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла поздно вечером напротив дома №21 по ул. 2-я Караванная.

По предварительной информации, 19-летняя водитель, которая находилась за рулем автомобиля "Лада Ларгус", не справилась с управлением и совершила наезд на столб. В результате пострадала водитель и две ее пассажирки 16 и 20 лет. Все госпитализированы.



