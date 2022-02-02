Лоукостер "Победа" будет летать из Волгограда в Шереметьево

Общество 02.02.2022 08:39
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02.02.2022 08:39
С 1 апреля 2022 года вместо авиакомпании «Россия» полеты в Москву (Шереметьево) из Волгограда будет выполнять «Победа». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского аэропорта. Смена перевозчика не повлияет на частоту полетов в столицу, количество рейсов останется прежним. Как и прежде, утренний и вечерний рейсы будут выполняться авиакомпанией «Аэрофлот», останутся рейсы авиакомпании «Сибирь», а авиакомпания «Победа» дополнительно к рейсам во Внуково добавит рейсы и в московский Шереметьево с удобными стыковками для перелетов.
Рейсы в Волгоград и обратно, которые выполнялись ранее на самолетах Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Россия», теперь будут выполняться авиакомпанией «Победа» на самолетах Boeing-737-800, вместимость которого больше почти в 2 раза – 189 пассажирских кресел. Таким образом, еще большее количество жителей региона смогут вылететь в столицу из волгоградского аэропорта, приобретая билеты по тарифам компании-лоукостера, заверили в пресс-службе аэропорта.
На данный момент расписание весенне-летнего периода, который начнется в конце марта 2022 года, находится на стадии формирования, уточнили в организации.
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