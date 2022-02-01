На скользкой трассе под Волгоградом разбились четыре автомобиля





Сегодня утром движение по трассе «Средняя Ахтуба-Краснослободск» было затруднено из-за двух ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, в районе хутора Рыбачий образовалась огромная пробка. Один из автомобилей влетел на дорожное ограждение. В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что на трассе произошло два ДТП – «Ока» столкнулась с «Киа» и «Рено Логан» с другим автомобилем. К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время движение по трассе осуществляется в штатном режиме, пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области. Между тем, водители, которые сегодня ехали по этой трассе утром, жаловались на скользкую дорогу.





Фото https://vk.com/road_help_vlz.