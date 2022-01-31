



Прокуратура оспорила решение об отказе в удовлетворении иска прокурора о сносе постройки около Центрального рынка в Волгограде, появление которой вызвало большой общественный резонанс. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Предметом обжалования стало решение Центрального районного суда от 21 декабря 2021 года об отказе в удовлетворении иска прокуратуры Волгограда о признании недействительными разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на строительство и ввод в эксплуатацию объекта, расположенного на пр.Ленина, 16 «д», признании реконструкции объекта самовольной, его сносе и прекращении права собственности на самовольную постройку.

Напомним, ранее прокурором Волгоградской области Денисом Костенко в рамках мониторинга средств массовой информации были взяты на контроль публикации о незаконном строительстве объекта на пр.Ленина, 16 «д».

В ходе надзорной проверки были установлены многочисленные нарушения при подготовке проектной документации, а также выдаче разрешительных документов по объекту «Реконструкция нежилых зданий в объект многофункционального назначения по проспекту им.В.И. Ленина, 16 «д» в Центральном районе Волгограда».

«При вынесении решения об отказе в удовлетворении исковых требований прокурора не была дана оценка правомерности возведения объекта на земельном участке, не предоставленном для этих целей, нахождения спорного объекта в охранной зоне инженерных систем и защитной зоне объектов культурного наследия. Также прокуратура продолжает настаивать на том, что имело место строительство нового объекта при отсутствии разрешительной документации, а не реконструкция, поскольку согласно экспертному заключению сохранность фундамента на момент возведения объекта не превышала 1%», - говорится в сообщении надзорного органа.

В связи с наличием указанных и иных нарушений норм материального права, а также допущенных процессуальных нарушений прокуратура обжаловала решение Центрального районного суда Волгограда в апелляционном порядке. В надзорном органе просят отменить это решение и удовлетворить заявленные прокуратурой исковые требования.

Между тем, напомним, ранее сообщалось, что постройка в Банковском переулке около Центрального рынка находится в технической зоне МУП «Метроэлектротранс». Однако на суде эксперты заверяли, что расположение нежилого здания относительно сетей водопровода и канализации и подземной станции отвечает нормативным требованиям. Но данные выводы вызвали сомнения у прокуратуры.

Напомним, как ранее сообщали региональные СМИ, инициаторами переделки торговых павильонов в трехэтажное здание коммерческого назначения в 2017 году выступили две компании - ООО "Русна", ООО "Дигест". Согласно данным из ЕГРЮЛ, учредители "Дигеста" - Виктор Азаров и Ольга Колесникова. Последняя является финансово успешным предпринимателем и, по некоторым данным, супругой председателя Волгоградской городской думы, руководителя региональной общественной приемной лидера "Единой России" Владлена Колесникова.