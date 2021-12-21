Общество

Суд отказал прокуратуре в сносе скандальной депутатской постройки в Волгограде

Общество 21.12.2021 14:15
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21.12.2021 14:15


Сегодня Центральный районный суд Волгограда на возобновившемся процессе по делу о сносе самовольной постройки рядом с Центральным рынком отказал прокуратуре в заявленных требованиях. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в ходе судебного заседания оглашены результаты судебной строительно-технической экспертизы, на время проведения которой рассмотрение этого резонансного дела было приостановлено. По мнению надзорного ведомства, экспертиза содержала ряд спорных моментов. Для уточнения отдельных выводов эксперта прокуратурой было заявлено ходатайство о допросе специалиста в ходе судебного рассмотрения гражданского дела. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства и, несмотря на возражения прокуратуры, завершил рассмотрение гражданского дела по существу. В результате решением Центрального районного суда в удовлетворении исковых требований прокуратуры Волгограда полностью отказано. Надзорное ведомство намерено оспорить это решение в апелляционном порядке.
Напомним, ранее прокурором Волгоградской области Денисом Костенко в рамках мониторинга средств массовой информации были взяты на контроль публикации о незаконном строительстве в Банковском переулке у Центрального рынка в Волгограде двухэтажного здания фудкорта. В ходе надзорной проверки установлено, что при подготовке проектной документации, а также выдаче разрешительных документов по объекту "Реконструкция нежилых зданий в объект многофункционального назначения по проспекту им.В.И. Ленина, 16 "д" в Центральном районе Волгограда" были допущены существенные нарушения. В результате центральная часть строения оказалась в технической зоне метротрама, что, согласно законодательству, недопустимо.
В декабре 2020 года прокуратура Волгограда подала иск в суд. Надзорное ведомство настаивало на признании недействительными разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, а также на признании реконструкции объекта самовольной. 
Ходатайства о поведении экспертизы заявили обе стороны. Ранее сообщалось, что по решению суда она была поручена АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ". Специалистам предстояло ответить на ряд вопросов. Так, экспертиза должна прояснить, создает ли строение угрозу жизни и здоровью людей. А также опасно ли здание для метротрама, его инженерных сетей и коммуникаций. 
Как уточнила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, согласно выводам эксперта, расположение нежилого здания относительно сетей водопровода и канализации, а также относительно подземной станции отвечает нормативным требованиям. Нежилое помещение соответствует требованиям пожарной безопасности и, как следствие, отсутствует угроза жизни и здоровью граждан. В связи с чем судом не установлено оснований для удовлетворения исковых требований. 
Как ранее сообщали региональные СМИ, инициаторами переделки торговых павильонов в трехэтажное здание коммерческого назначения в 2017 году выступили две компании - ООО "Русна", ООО "Дигест". Согласно данным из ЕГРЮЛ, учредителем "Дигеста" являются  Виктор Азаров и Ольга Колесникова. Последняя является финансово успешным предпринимателем и, по некоторым данным, супругой председателя Волгоградской городской думы, руководителя региональной общественной приемной лидера "Единой России" Владлена Колесникова.

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