В Волжском машина без водителя наехала на пенсионерку

Происшествия 31.01.2022 10:49
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31.01.2022 10:49
Пенсионерка пострадала в Волжском в результате наезда кроссовера, водитель которого в момент происшествия вышел из автомобиля. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером во дворе дома №43 по улице Александрова.
По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля "DFM AX7" вышел из салона и не обеспечил безопасность движения транспортного средства. В результате самопроизвольного движения иномарка совершила наезд на 72-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали.
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