В Волжском машина без водителя наехала на пенсионерку





Пенсионерка пострадала в Волжском в результате наезда кроссовера, водитель которого в момент происшествия вышел из автомобиля. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером во дворе дома №43 по улице Александрова.

По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля "DFM AX7" вышел из салона и не обеспечил безопасность движения транспортного средства. В результате самопроизвольного движения иномарка совершила наезд на 72-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали.



