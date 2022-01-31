Что готовит волгоградцам первая неделя года Тигра: премьера проекта





«Высота 102» открывает новый проект «Астрологические заметки». Теперь каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.

31 января в 12 ч.44м. Луна входит в знак Водолея и будет находиться в нем до 14 ч.01м. 2 февраля.

Это удачный период для дел, связанных с электроникой, интернетом, для дружеских отношений.

Беречь следует глаза, голени ног, уши. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачное время для оздоровления сердечно-сосудистой системы, сердца.

1 февраля в 08ч.47м. наступит новолуние на 13 градусе Водолея, а по китайскому календарю начнется год Тигра.

До 8 часов 2 февраля будут идти еще и первый лунный день, когда происходит материализация мыслеобразов. В течение этих суток стоит заняться планированием дел даже не только на месяц, а на весь год, до следующего новолуния в Водолее, которое будет 21 января 2023 года в 23ч.54м. Все дела, которые вы запланируете 1 февраля после 8ч.47м., будут реализовываться намного легче, как бы сами собой.

Со 2 февраля 14ч.01м. до 17ч.58м. 4 февраля Луна в Рыбах.

Происходит усиление интуиции, могут сниться вещие сны. Уязвимы стопы ног, кожа, психика. Возрастает риск инфекций, аллергических реакций. Будьте осторожнее с бытовой химией. Наркоз может давать осложнения.

Огородникам в этот период следует учесть, что плоды растений, посаженных в этот период, не будут долго храниться. Зато это удачный период для подкормки растений.

Со 2 до 7 февраля Марс образует благоприятный аспект с Юпитером.

Это удачный период для проявления энтузиазма, энергичности в работе, хороший период для самовыражения и развития личности, занятий силовыми видами спорта. Удачный период для решения юридических вопросов, поездок в другой город.

С 3 до 5 февраля Солнце в соединении с Сатурном.

Это удачное время для решения бюрократических и административных вопросов. Следует быть осторожнее: возрастает риск переохлаждения и травм (как правило, ушибы, а не переломы).

4 февраля Меркурий становится директным, но сохраняет качество ретроградности до 7 февраля, пока не перейдет на 26-ой градус Козерога,

Следует только доделывать начатые дела, возвращаться к ранее начатым. Следует помнить, что если в этот период начали какое-то дело, то каждый раз, когда Меркурий будет ретроградным, придется к нему возвращаться.

С 4 февраля с 17ч.58м. до 01ч.54м. 7 февраля Луна в Овне.

Уязвима голова, особенно нос, и верхняя челюсть. Запрещены любые манипуляции в области головы. В этот период возможно проявление агрессии, конфликтности, эгоизма.

Неблагоприятный период для посадок и пересадок, подкормок растений.

До 5 февраля Венера будет образовывать благоприятный аспект с Ураном.

Это удачный период для дружеских, любовных, романтических отношений, занятий искусством, особенно необычным, современным, в области новейших технологий, для занятий танцами, спортом.

Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.



