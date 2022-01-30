Пенсионер погиб в сгоревшем гараже в Волгограде

Происшествия 30.01.2022 13:17
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30.01.2022 13:17
78-летний мужчина погиб в пожаре, который уничтожил гараж в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило накануне в 10-13 ч. На улице Падунской внутри кирпичного ангара горели вещи на площади 50 кв.м. Расчеты 1-ой пожарной части потушили полыхающий гараж в 13.07 ч. Причина происшествия устанавливается.
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