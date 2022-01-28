Расследования

Этапированного из Санкт-Петербурга вора освободили после приговора в Волгоградской области

Расследования 28.01.2022 12:38
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28.01.2022 12:38


Виновным в совершении кражи денег с банковского счета признан судом Волгоградской области гражданин Узбекистана по фамилии Атаев. Как сообщили в Николаевском районном суде, мужчину этапировали на суд в город Николаевск Волгоградской области из Санкт-Петербурга. Ранее постановлением Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга Атаеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако рассмотрение уголовного дела по подсудности было передано в Волгоградскую область.
Следствием и судом установлено, что в марте 2021 года Атаев обнаружил у дома в Санкт-Петербурге банковскую карту, выпущенную в допофисе банка в Николаевске. Мужчина взял карту и оплатил ей бесконтактным способом свои покупки на общую сумму 3 284 рубля 80 копеек. Затем он сломал и выкинул банковскую карту. Мужчина полностью признал вину. За содеянное его приговорили к 10 месяцам лишения свободы. Суд зачел срок нахождения под стражей и, в связи с фактическим отбытием наказания, Атаева освободили из-под стражи в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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