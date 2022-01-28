Полезно знать 28.01.2022 10:58
0
28.01.2022 10:58
В связи с изменениями в законодательстве региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик-Волгоград» информирует своих абонентов в городах Волгоград и Волжский о способах оплаты услуги без комиссии. Платежку за услугу «Обращение с отходами» без взимания операционных затрат можно оплатить в постаматах на участках АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда». Адреса и режимы работы участков указаны на сайте ivc34.ru и на обратной стороне платежных документов. Ниже приведен список адресов участков.
Адреса участков АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда», где можно оплатить без комиссии:
- ул. Клименко, 7;
- ул. Штеменко, 5;
- ул. Пархоменко, 27;
- пр. Жукова, 145;
- ул. Рабоче-Крестьянская, 44;
- пр. Университетский, 64;
- ул. 64 Армии, 34;
- ул. 50 лет Октября, 13.
Для жителей города Волжский оплата без операционных затрат доступна по адресам:
- ул. Оломоуцкая, д.68;
- ул. Космонавтов д.12.
Отметим, что изменения регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 года № 1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Задать вопросы по оказанию и оплате услуги «Обращение с ТКО» можно по номерам колл-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00. Также информацию предоставят в справочной службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру (8442) 32-50-50.
Реклама
В 2021 году ŠKODA AUTO реализовала 878 200 автомобилей по всему миру27.01.2022 17:01
Полезно знать 27.01.2022 17:01
Как волгоградцев «разводят» в косметических салонах26.01.2022 16:37
Полезно знать 26.01.2022 16:37
В Волгоградской области ликвидировали 2000 фирм-однодневок26.01.2022 09:49
Полезно знать 26.01.2022 09:49
В Волгограде регоператор по обращению с отходами создает «Музей не мусора»25.01.2022 13:34
Полезно знать 25.01.2022 13:34
Важное обновление: «СОГАЗ-Мед» разъясняет новый список противопоказаний к вакцинации от COVID-1924.01.2022 14:35
Полезно знать 24.01.2022 14:35
Снегопад в Волгоградской области продлится еще несколько дней22.01.2022 09:41
Полезно знать 22.01.2022 09:41
«Ситиматик-Волгоград» предлагает подавать документы по начислениям за ТКО дистанционно в связи с ситуацией по коронавирусу21.01.2022 16:19
Полезно знать 21.01.2022 16:19
От теории к практике: «Ситиматик-Волгоград» научил гимназистов основам раздельного сбора пластика21.01.2022 10:49
Полезно знать 21.01.2022 10:49
«Горьковка» приглашает волгоградцев на встречу со свидетелями Сталинградской битвы21.01.2022 08:51
Полезно знать 21.01.2022 08:51
Биострахование новорожденных: ценная инструкция для будущих мам19.01.2022 15:42
Полезно знать 19.01.2022 15:42
Воруют стройматериалы и сантехнику: в 2022 году участились кражи с дач россиян19.01.2022 13:49
Полезно знать 19.01.2022 13:49
«Ситиматик-Волгоград»: для удобства жителей открыто несколько каналов связи по вопросам коммунальной услуги вывоза отходов19.01.2022 13:26
Полезно знать 19.01.2022 13:26
Карелия: место, где можно укрепить иммунитет и набраться сил18.01.2022 16:35
Полезно знать 18.01.2022 16:35
«Ситиматик-Волгоград» объяснил получение двух платежек в декабре 2021 года17.01.2022 21:21
Полезно знать 17.01.2022 21:21
Птица в доме и горящие уши: в какие приметы больше всего верят россияне14.01.2022 12:26
Полезно знать 14.01.2022 12:26
Реклама