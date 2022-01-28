Полезно знать

«Ситиматик-Волгоград» информирует о способах оплаты услуги вывоза отходов без комиссии

Полезно знать 28.01.2022 10:58
0
28.01.2022 10:58


В связи с изменениями в законодательстве региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик-Волгоград» информирует своих абонентов в городах Волгоград и Волжский о способах оплаты услуги без комиссии. Платежку за услугу «Обращение с отходами» без взимания операционных затрат можно оплатить в постаматах на участках АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда». Адреса и режимы работы участков указаны на сайте ivc34.ru и на обратной стороне платежных документов. Ниже приведен список адресов участков.
Адреса участков АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда», где можно оплатить без комиссии: 
- ул. Клименко, 7;
- ул. Штеменко, 5; 
- ул. Пархоменко, 27; 
- пр. Жукова, 145;
- ул. Рабоче-Крестьянская, 44; 
- пр. Университетский, 64;
- ул. 64 Армии, 34;
- ул. 50 лет Октября, 13. 
Для жителей города Волжский оплата без операционных затрат доступна по адресам:
- ул. Оломоуцкая, д.68;
- ул. Космонавтов д.12. 


Отметим, что изменения регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 года № 1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Задать вопросы по оказанию и оплате услуги «Обращение с ТКО» можно по номерам колл-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00. Также информацию предоставят в справочной службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру (8442) 32-50-50.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Полезно знать
27.01.2022 17:01
Полезно знать 27.01.2022 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
26.01.2022 16:37
Полезно знать 26.01.2022 16:37
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
26.01.2022 09:49
Полезно знать 26.01.2022 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
25.01.2022 13:34
Полезно знать 25.01.2022 13:34
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
24.01.2022 14:35
Полезно знать 24.01.2022 14:35
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
22.01.2022 09:41
Полезно знать 22.01.2022 09:41
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
21.01.2022 16:19
Полезно знать 21.01.2022 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
21.01.2022 10:49
Полезно знать 21.01.2022 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
21.01.2022 08:51
Полезно знать 21.01.2022 08:51
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
19.01.2022 15:42
Полезно знать 19.01.2022 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
19.01.2022 13:49
Полезно знать 19.01.2022 13:49
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
19.01.2022 13:26
Полезно знать 19.01.2022 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
18.01.2022 16:35
Полезно знать 18.01.2022 16:35
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
17.01.2022 21:21
Полезно знать 17.01.2022 21:21
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
14.01.2022 12:26
Полезно знать 14.01.2022 12:26
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:03
Строителей детсада в Михайловке заставили вернуть в бюджет щедрый аванс с процентамиСмотреть фотографии
16:58
Свекла рекордно подорожала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:09
Волгоградские терапевты поставили рекорд на выездах к пациентам на домСмотреть фотографии
15:54
Двое судей в Волгоградской области ушли в отставкуСмотреть фотографии
15:53
На карантин в Волгоградской области полностью закрыли 91 школу и колледжСмотреть фотографии
15:51
Больше 1000 тонн реагентов рассыпали по дорогам Волгограда за одну ночьСмотреть фотографии
14:09
«Врачи исчезли»: волгоградцы не могут вызвать медиков на дом и прорваться в красную зонуСмотреть фотографии
13:37
Аэропорт Волгограда объяснил причину создания трупохранилища в терминалеСмотреть фотографии
13:26
Волгоградские поликлиники не сокращали плановую медпомощьСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области 4G сеть билайн выросла более чем в 4 разаСмотреть фотографии
12:45
Внедорожник застрял в снежной каше в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:38
Этапированного из Санкт-Петербурга вора освободили после приговора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
Смертность от коронавируса в Волгоградской области снизилась до уровня лета 2021Смотреть фотографии
11:17
Пенсионер зарезал своего собутыльника в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:58
«Ситиматик-Волгоград» информирует о способах оплаты услуги вывоза отходов без комиссииСмотреть фотографии
10:44
Альфа-Банк выдал «Ростелекому» цифровую банковскую гарантию на МастерчейнеСмотреть фотографии
10:26
Волгоградское УФАС пресекло копирование названий госкомпаний частникамиСмотреть фотографии
10:00
Жители отрезанных хуторов под Волгоградом пожаловались омбудсменуСмотреть фотографии
09:56
Главой облкомприроды Волгоградской области стал специалист по охране водных ресурсовСмотреть фотографии
09:39
Банк «Открытие»: жители ЮФО на Олимпиаде-2022 больше всего будут следить за фигурным катанием и биатлономСмотреть фотографии
09:39
«Пошел домой»: волгоградцы не могут зайти в переполненные поликлиникиСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде закрыли кулинарию из-за антисанитарииСмотреть фотографии
07:45
Еще не конец: снегопады в Волгоградской области закончатся к 7 февраляСмотреть фотографии
20:44
Профессор ВГСПУ скончался на 84-ом году жизниСмотреть фотографии
19:50
Пострадавшая при обрушении балкона волгоградка взыскала с УК более 400 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:36
Это он, настоящий «омикрон»: в волгоградском облкомздраве назвали скорость распространения нового штаммаСмотреть фотографии
17:23
Из-за QR-кодов в Волгоградской области сократилось количество туристовСмотреть фотографии
17:01
Коронавирус убил 20-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
17:01
В 2021 году ŠKODA AUTO реализовала 878 200 автомобилей по всему мируСмотреть фотографии
16:59
Суд отказался прекращать уголовное дело директора интерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 