



В связи с изменениями в законодательстве региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик-Волгоград» информирует своих абонентов в городах Волгоград и Волжский о способах оплаты услуги без комиссии. Платежку за услугу «Обращение с отходами» без взимания операционных затрат можно оплатить в постаматах на участках АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда». Адреса и режимы работы участков указаны на сайте ivc34.ru и на обратной стороне платежных документов. Ниже приведен список адресов участков.

Адреса участков АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда», где можно оплатить без комиссии:

- ул. Клименко, 7;

- ул. Штеменко, 5;

- ул. Пархоменко, 27;

- пр. Жукова, 145;

- ул. Рабоче-Крестьянская, 44;

- пр. Университетский, 64;

- ул. 64 Армии, 34;

- ул. 50 лет Октября, 13.

Для жителей города Волжский оплата без операционных затрат доступна по адресам:

- ул. Оломоуцкая, д.68;

- ул. Космонавтов д.12.







Отметим, что изменения регламентированы Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 года № 1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Задать вопросы по оказанию и оплате услуги «Обращение с ТКО» можно по номерам колл-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00. Также информацию предоставят в справочной службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру (8442) 32-50-50.



