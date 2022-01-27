Убивший из-за еды пенсионерку житель Волгоградской области не разжалобил суд





Сегодня Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил в силе приговор жителю Волгоградской области, осужденному за жестокое убийство престарелой женщины. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 7 сентября 2021 года 52-летний житель Суровикинского района Александр Хайруллин был признан виновным в разбое и убийстве. Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокурором Волгоградской области Денисом Костенко.

30 декабря 2019 года после часа ночи во время распития спиртных напитков Хайруллин со своим знакомым решили проникнуть в домовладение 77-летней жительницы поселка-отделения №3 совхоза «Красная Звезда» Суровикинского района. Они вломились в дом и потребовали от пенсионерки продукты питания, спиртное и деньги. Но женщина отказала непрошенным гостям. Тогда подельники стали ее избивать деревянными палками. Удары были такой силы, что женщина скончалась. Добычей парочки стали продукты на сумму 480 рублей, которые они нашли в доме убитой пенсионерки.

Свою вину Хайруллин не признал. С учетом обстоятельств совершения преступлений, вердикта присяжных заседателей и мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Хайруллин обжаловал его в апелляционном порядке и просил вынести оправдательный приговор.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции разделил мнение прокуратуры о законности и справедливости приговора, оставив его без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении сообщника осужденного ранее было выделено в отдельное производство в связи с необходимостью применения к нему принудительных мер медицинского характера.



