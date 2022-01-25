Происшествия

"На выход с вещами": в Волгограде эвакуировали посетителей бизнес-центра

Происшествия 25.01.2022 14:31
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25.01.2022 14:31


Посетителей и сотрудников бизнес-центра «ВолгоградСити» в Центральном районе Волгограда эвакуировали сегодня из-за сообщения о минировании.  «По громкоговорителю объявили, что руководство центра просит всех покинуть помещения. Некоторые мои коллеги  разъехались по домам», - рассказала работница фитнес-клуба. 
Кроме этого, по сообщениям пользователей социальных сетей, в городе также эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Акварель», железнодорожный вокзал «Волгоград-1» и несколько судов. В правоохранительных органах не комментируют данную ситуацию. 
Напомним, совсем недавно в Волгограде несколько школ и детсадов были эвакуированы из-за поступивших анонимных угроз. Тогда сообщения о минировании не подтвердились.
Фото: Илья Горбачев



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