"На выход с вещами": в Волгограде эвакуировали посетителей бизнес-центра





Посетителей и сотрудников бизнес-центра «ВолгоградСити» в Центральном районе Волгограда эвакуировали сегодня из-за сообщения о минировании. «По громкоговорителю объявили, что руководство центра просит всех покинуть помещения. Некоторые мои коллеги разъехались по домам», - рассказала работница фитнес-клуба.

Кроме этого, по сообщениям пользователей социальных сетей, в городе также эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Акварель», железнодорожный вокзал «Волгоград-1» и несколько судов. В правоохранительных органах не комментируют данную ситуацию.

Напомним, совсем недавно в Волгограде несколько школ и детсадов были эвакуированы из-за поступивших анонимных угроз. Тогда сообщения о минировании не подтвердились. Фото: Илья Горбачев











