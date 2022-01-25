Въезд в Волгоград парализовала 2-километровая пробка

Происшествия 25.01.2022 10:35
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25.01.2022 10:35
Под Волгоградом затруднено движение на въезде в город со стороны трассы Р-228. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, пробка образовалась на трассе Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград в районе поселка Ерзовка со стороны Камышина. Это, пояснили вызвано осложнением транспортной обстановки в городе на 3-й Продольной магистрали. Порядок въезда в город с федеральной трассы регулируют сотрудники ГИБДД.
Напомним, сегодня Госавтоинспекция Волгограда ограничила въезд грузового транспорта на территорию города, пока дорожно-коммунальные службы не устранят последствия утреннего снегопада. На вынужденные меры ГИБДД пришлось пойти из-за неблагоприятных погодных условий и некачественной обработки дорог на спусках и подъемах, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
«На сложных участках дорогах выставлены дополнительные наряды сотрудников дорожного надзора ОГИБДД Управления МВД России по г.Волгограду», – добавили в пресс-службе Главка.
По данным полиции, утром было затруднено движение на проспекте Университетском и улице Электролесовской в Советском районе и на проспекте Металлургов и улице Лермонтова в Краснооктябрьском районе. Сервис Яндекс.Карты сообщает, что пробки в городе оценивались в час пик в 9 баллов из 10-ти.
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