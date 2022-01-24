В жутком ДТП под Волгоградом погиб житель Астраханской области





Мужчина из Астраханской области погиб в результате ДТП на трассе «Волгоград – Астрахань» в Ленинском районе Волгоградской области. В больницу с травмами госпитализированы еще два человека: 33-летние водитель Nissan Almera и пассажир грузовой «Газели». Оба также являются жителями Астраханской области, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, около 13.00 женщина за рулем иномарки ехала со стороны Астрахани в сторону Волгограда, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Автомобиль на большой скорости врезался в ехавшую навстречу «Газель», водитель которой чудом не пострадал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.