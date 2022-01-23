Из Ростова-на-Дону в Волгоград не доехали мужчина и ребенок

Происшествия 23.01.2022 10:57
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23.01.2022 10:57
Два человека пострадали в столкновении двух иномарок в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла на 101 км автодороги «Волгоград – К. Шахтинский» накануне днем. По предварительной информации, 47-летний водитель «Toyota Avensis», который двигался из Ростова-на-Дону в Волгоград, столкнулся с «Audi-А6».
В результате ДТП водителя «Toyota Avensis» и его 12-летнего пассажира увезли с трассы в ближайшую больницу.
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