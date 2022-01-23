Экономика

Число банкротов в Волгоградской области выросло за год в 1,5 раза

Экономика 23.01.2022 09:03
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23.01.2022 09:03


В 2021 году в Волгоградской области стали банкротами более 5 тысяч физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистическое исследование Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
Так, в 2020 году в Волгоградской области обанкротились 3488 человек, в 2021 году 5060, что на 45,1% больше. Специалисты отмечают, что граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство. В 2021 году таких случаев было 94,9%.
Больше всего личных банкротств в прошлом году было в Москве - 10213 человек (+ 36,9% к 2020 году), Московской области – 10045 человек (+51 %), Краснодарском крае – 9757 случаев (+75 %), Санкт-Петербурге – 8185 (+50,7%).
Среди регионов Южного федерального округа на 49,7% - до 5989 случаев выросло число личных банкротств в Ростовской области, на 92,6% (до 1276 случаев) - в Астраханской области, на 47,8% (до 597 случаев) - в республике Калмыкия. Этот регион, по данным исследования, лидирует в пересчете количества банкротств за 2021 год на численность населения. Так, в Калмыкии на 100 тысяч населения появился 221 банкрот. В Волгоградской области – 204.
В целом по России за 2021 год было 132 новых банкрота на 100 тысяч населения.

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