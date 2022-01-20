В Волгограде двое бомжей подпалили дом и отравились газом

Происшествия 20.01.2022 14:27
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20.01.2022 14:27
Только что в Волгограде потушили пожар в бывшем общежитии по ул. Дегтярева, 4а в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, в жилом здании загорелся подвал. Выяснилось, что в подвале обитали двое мужчин без определенного места жительства. Пожарные потушили пламя на площади около трех квадратных метров, но без пострадавших не обошлось. Бездомные, которые, по всей видимости, и были виновниками пожара, надышались угарным газом.
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