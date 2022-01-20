Микроавтобус сбил пенсионерку на юге Волгограда

Происшествия 20.01.2022 10:35
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20.01.2022 10:35
Водитель микроавтобуса сбил 68-летнюю женщину в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, происшествие случилось накануне днем на улице Вучетича.
По предварительной информации, 57-летний водитель PEUGEOT IRITO-BOXER при повороте у дома №16 не уступил дорогу и сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщину госпитализировали.
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