Происшествия

Подросток попал под колеса двух легковушек под Волгоградом

Происшествия 19.01.2022 10:19
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19.01.2022 10:19


В Волжском 16-летний подросток попал под колеса сразу двух легковушек. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в результате ДТП несовершеннолетнего пешехода госпитализировали. 
По предварительной информации, накануне  в 17:15  автомобиль "Mitsubishi" под управлением 36-летней женщины двигался по бульвару Профсоюзов, когда подросток начал перебегать дорогу в  неустановленном месте. От сильного удара пешехода откинуло на автомобиль "Kia Picanto", за рулем которого находилась 59-летняя женщина. На место ДТП сразу была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала травмированного подростка.

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