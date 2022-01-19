Подросток попал под колеса двух легковушек под Волгоградом





В Волжском 16-летний подросток попал под колеса сразу двух легковушек. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в результате ДТП несовершеннолетнего пешехода госпитализировали.

По предварительной информации, накануне в 17:15 автомобиль "Mitsubishi" под управлением 36-летней женщины двигался по бульвару Профсоюзов, когда подросток начал перебегать дорогу в неустановленном месте. От сильного удара пешехода откинуло на автомобиль "Kia Picanto", за рулем которого находилась 59-летняя женщина. На место ДТП сразу была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала травмированного подростка.



