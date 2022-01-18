Экономика

Сбер принял Климатическую стратегию 2023

Экономика 18.01.2022 13:27 Новости компаний
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18.01.2022 13:27 Новости компаний


Наблюдательный совет Сбербанка одобрил Климатическую стратегию компании до 2023 года. В документе описывается текущее состояние климатической повестки в Сбере, устанавливаются цели для достижения и необходимые для их выполнения мероприятия.
Одна из основных целей Климатической стратегии – снижение Сбером до 2023 года выбросов парниковых газов. Выбросы по Охвату 1 (выбросы из собственных или контролируемых компанией источников от стационарного и мобильного сжигания топлива) к 2023 году должны снизиться на 5% по сравнению с 2019 годом – до 127 тыс. тонн СО2-экв. Выбросы по Охвату 2 (косвенные выбросы в результате производства потреблённой компанией электроэнергии и тепла) к 2023 году должен снизиться на 15% по сравнению с 2019 годом – до 384 тыс. тонн СО2-экв. К 2030 году Сбер должен достичь полной углеродной нейтральности по этим двум охватам.
Достичь снижения выбросов парниковых газов должны помочь следующие меры: реконструкция и повышение эффективности тепловых и котельных, переход на служебный транспорт с гибридными и электродвигателями, установка энергоэффективных светильников, сертификация зданий Сбера по зеленым стандартам, закупка зеленой энергии и т.д.
Климатическая стратегия Сбера также предполагает работу по расчету углеродного следа портфеля (часть Охвата 3) и его снижению. Планируется, что снижение будет достигнуто за счет поддержки низкоуглеродной трансформации клиентов путем финансирования климатических проектов, развития нефинансовых сервисов экосистемы, партнерства с клиентами и т.д. До конца 2023 года планируется нарастить объем ответственного финансирования Сбера (зеленые и ESG-кредиты) до 500 млрд руб.
"В 2021 году Сбер принял Политику в области социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития, в которой закреплены основные направления деятельности и задачи в области климата. Принятие Климатической стратегии является одним из важнейших шагов, необходимых для реализации Политики в области ESG и одновременно является неотъемлемой частью стратегии банка. Наша важнейшая и очень непростая задача – достижение климатической нейтральности по операционной деятельности к 2030 году", - комментирует Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка.

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