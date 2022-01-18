Происшествия 18.01.2022 13:42
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18.01.2022 13:42
Не успели в Котово Волгоградской области устранить аварию на водопроводе, которая произошла накануне, как сегодня здесь – очередное коммунальное ЧП. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского поселения, без тепла остались дом №№6, 8, 9, 10, 11, 15, 17 по ул. Лаврова; №№ 2, 4 по ул. Нефтяников; №1 по ул. Губкина; №№ 22, 24, 18, 20 по ул. Победы; №№ 177, 179, 181 по ул. Мира, а также здание ГИБДД и детские сады №5 и №9. Устранением аварии занимаются рабочие ООО «Теплый город».
Ранее, напомним, в Котово была временно прекращена подача воды в частный сектор и школу из-за очередного порыва на сетях.
Фото https://vk.com/kotovo_live.
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