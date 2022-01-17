В Волгоградской области сотни домов и школа остались без воды

Происшествия 17.01.2022 11:01
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17.01.2022 11:01
В Котово Волгоградской области - очередная коммунальная авария. Как сообщили ИА «Высота 102» в городском МУП «Водоканал», порыв произошел на водопроводе на ул. Братская. Из-за аварии отключаются от водоснабжения дома частного сектора, расположенные по улицам Братская, Пархоменко, Красная, Зеленая, д. 20-186, Нагорная, Ангарская, Ермана, а также школа №4. Срок устранения порыва не назван.
Напомним, порывы на тепловых сетях и на водопроводах происходят в Котово регулярно. Подобные происшествия фиксируются в городском поселении до нескольких десятков раз в год.
Между тем, устраняют аварию на водопроводе и в другом городе Волгоградской области - Урюпинске. В связи с аварией на водопроводной линии по пр. Ленина, 82 без водоснабжения остались частный сектор и многоквартирные дома от ул. Пушкина по пр. Ленина 113 – 131, 74 – 92, ул. Советская, 1 – 41.
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