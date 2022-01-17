В Волгоградской области зафиксированы первые случаи заболевания штаммом «омикрон»





На территории Волгоградской области уже выявлены первые случаи заболевания штаммом "омикрон" — как среди взрослых, так и среди детей. Эта информация, сообщает ИА «Высота 102», прозвучала на сегодняшнем оперативном совещании у главы региона Андрея Бочарова. Подробности о заболевших не приводятся. Подчеркивается лишь, что им оказывается необходимая помощь и проводятся дополнительные обследования.

Специалисты отмечают, что в ряде регионов России ранее единичные случаи выявления штамма "омикрон" буквально за несколько дней кратно увеличились. Это подтверждает тот факт, что распространение этого штамма коронавируса будет носить очень быстрый, лавинообразный характер, говорилось на оперативном совещании.