Фонд ВТБ Капитал Инвестиции приобрел складской комплекс Адмирал в Подмосковье





Фонд «ВТБ Капитал – Рентный доход ПРО» под управлением ВТБ Капитал Инвестиции подписал документы по покупке складского комплекса «Адмирал» площадью 26,4 тыс. кв. м, расположенного в Московской области в 10 км от МКАДа. Сделка совершена на условиях Sale & Leaseback: с продавцом комплекса – логистической группой «Адмирал» - заключен долгосрочный договор аренды помещений сроком на 10 лет. Объект соответствует стратегии фонда, которая ориентирована на суммарную доходность для инвесторов порядка 15% годовых*.

ВТБ Капитал Инвестиции в связи с растущим спросом от клиентов активно развивают направление альтернативных инвестиций, в том числе в недвижимость. Всего под управлением ВТБ Капитал Инвестиции в настоящее время три фонда для инвестиций в недвижимость общим объемом более 8 млрд руб.

«Мы видим, что у наших клиентов есть запрос на комплексный подход к инвестированию. Фонды недвижимости являются прекрасным инструментом для диверсификации инвестиций и повышают устойчивость результатов всего портфеля. Более того, мы положительно оцениваем перспективы сектора коммерческой недвижимости в центрах деловой активности России и видим интересные инвестиционные возможности для выстраивания в нем долгосрочных консервативных и прибыльных стратегий», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Сумма сделки составила около 1,6 млрд руб. Консультантом по ней выступила международная консалтинговая компания Knight Frank. Средства для ее реализации были привлечены в ходе биржевого размещения закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «ВТБ Капитал – Рентный доход ПРО» для квалифицированных инвесторов. В рамках размещения было привлечено более 1,4 млрд рублей, планируется дополнительный этап фандрейзинга для закрытия сделки. Минимальная сумма инвестиций в фонд составляла 1000 руб. От сбора средств, который состоялся в конце октября, до подписания сделки прошло 1,5 месяца.

Мультитемпературный складской комплекс класса «А» расположен в п. Горки Ленинские, на территории Технопарка М4 в востребованной арендаторами локации на удалении около 10 км от МКАД в южном направлении.

«Sale & Leaseback – сложный и редкий для нашего рынка, но эффективный формат инвестиции. По сути такая инвестиция состоит из двух сделок: одновременной купли-продажи и аренды объекта недвижимости. При этом на этапе подготовки долгосрочного договора аренды появляется уникальная возможность учесть все ожидания покупателя-арендодателя и продавца-арендатора. Таким образом, стороны могут выбрать идеальную для них комбинацию между ценой продажи объекта и ставкой аренды, которая обеспечит ожидаемую отдачу на инвестиции для покупателя, желаемую цену продажи для продавца и комфортные арендные условия для арендатора», - отметил Алексей Стрелецкий, инвестиционный директор ВТБ Капитал Инвестиции.

Хорошая доступность легковым и грузовым транспортом, несколько подъездных путей, увеличенное количество ворот и возможность организации операций cross-dock делают объект перспективным и с точки зрения рентных платежей, и с точки зрения потенциала роста стоимости объекта. Продавец и арендатор объекта - логистическая группа «Адмирал» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в своем сегменте в России и СНГ, давний клиент группы ВТБ. Сделка и перспектива развития дальнейшего сотрудничества с ВТБ Капитал Инвестиции позволила группе эффективнее распределить свои финансовые и организационные ресурсы и освободить средства для дальнейшего развития бизнеса и увеличения своей доли на рынке логистических услуг.

«Качественные складские комплексы, расположенные недалеко от МКАД, являются и будут являться наиболее востребованными как со стороны конечных пользователей, так и институциональных инвесторов. Устойчивый спрос является залогом роста капитализации актива в будущем», - подчеркнул Сергей Кузичев, директор по инвестициям и управлению активами компании Knight Frank.

ВТБ Капитал Инвестиции планируют и дальше развивать линейку фондов недвижимости, в частности в 2022 г. планируются повторные биржевые размещения паев фонда «ВТБ Капитал – Рентный доход ПРО». Подать заявку на их приобретение можно будет через приложение ВТБ Мои Инвестиции в ходе следующих биржевых эмиссий, привязанных к процессу покупок новых объектов. Фонд «ВТБ Капитал – Рентный доход ПРО» инвестирует в высококлассные объекты коммерческой недвижимости для сдачи их в аренду по долгосрочным контрактам. Арендные платежи станут основой для выплаты ежеквартального дохода инвесторам, а сами объекты недвижимости будут защищены от инфляции ежегодной индексацией арендных ставок, наблюдаемый рост себестоимости строительства также сможет поддержать их стоимость.

* - рентная доходность фонда может составить до 10% годовых за период срока жизни фонда, дополнительно 5% годовых инвесторы могут заработать на росте стоимости активов. Ожидаемая целевая доходность фонда рассчитана на основе объектов, планируемых к приобретению в фонд, на горизонте 7 лет инвестирования с учетом привлечения банковского финансирования и индексации ставок аренды по долгосрочным контрактам. Доходность включает в себя все доходы (арендная плата, возмещение операционных и коммунальных расходов арендатором) и расходы по объекту недвижимости (операционные и коммунальные расходы, платежи по кредиту и пр.). Доходность также учитывает расходы на вознаграждение управляющей компании и другие издержки, связанные с управлением фондом, но не учитывает НДФЛ и другие налоги, подлежащие уплате инвестором.



