"Живем во мраке и замерзаем": в нескольких домах Волгограда нет света третий день





Жители аварийных домов №29, 31 и 33/1 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда третий день выживают без света. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, электричество пропало в их домах еще 14 января и до сих пор свет так и не появилось. «В наших квартирах плохо топят. Мы спасались от холода обогревателями. Теперь мы живем во мраке и замерзаем», - сообщили волгоградцы.



В компании «Россетти-Юг» признали факт отсутствия электроэнергии в этих двухэтажках. «В настоящее время вся спецтехника задействована на устранении технологических нарушений в селе Песчанка. Первая освободившаяся бригада будет сразу направлена по этому адресу», - пояснили здесь.Напомним, из-за снежной бури более чем в 20 районах региона и в ряде поселков в Волгограде произошли аварии на электросетях, которые оставили без света тысячи жителей. Сегодня утром в компании отчитались об устранении перебоев с электричеством.Фото из архива ИА "Высота 102".