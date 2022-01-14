Правительство РФ отложило закон о QR-кодах из-за штамма «омикрон»

Федеральные новости 14.01.2022 10:47
0
14.01.2022 10:47
Рассмотрение закона о введении QR-кодов в общественных местах отложен из-за неопределенности развития эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения штамма «омикрон». Как сообщает ИА «Высота 102», такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что данный законопроект, который, напомним, был принят Госдумой в первом чтении после скандального обсуждения, готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта». Однако сейчас власти озабочены уже штаммом «омикрон», который, по прогнозам, будет развиваться гораздо стремительнее. При этом некоторые эксперты предполагают, что власти могут совсем отказаться от идеи продвижения QR-кодов, которую негативно приняли в обществе, и разработать другие меры, направленные на активизацию вакцинации населения.
Между тем, только что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что совет Госдумы рассмотрит вопрос о снятии данного закона с рассмотрения.
Реклама
Путин поручил доработать закон о QR-кодах в общественных местах15.01.2022 16:40
Федеральные новости 15.01.2022 16:40
Пенсии, соцвыплаты и МРОТ: что ожидать от наступившего года01.01.2022 09:57
Федеральные новости 01.01.2022 09:57
Волгоградская журналистка спросила Путина про Мамаев курган и экзоскелеты23.12.2021 15:16
Федеральные новости 23.12.2021 15:16
Оказание услуг ГИБДД в регионах приостановлено из-за технического сбоя18.12.2021 13:40
Федеральные новости 18.12.2021 13:40
Госдума РФ приняла скандальный закон о QR-кодах в общественных местах16.12.2021 15:52
Федеральные новости 16.12.2021 15:52
В Госдуме снимут с рассмотрения закон о QR-кодах на транспорте13.12.2021 08:03
Федеральные новости 13.12.2021 08:03
В Госдуме задумались о поддержке предприятий, поднявших зарплаты работникам08.12.2021 17:38
Федеральные новости 08.12.2021 17:38
Волгоградцам откроют бесплатный доступ к сайтам госуслуг01.12.2021 11:37
Федеральные новости 01.12.2021 11:37
Прибавка к пенсии в РФ с 1 декабря будет выборочной28.11.2021 10:17
Федеральные новости 28.11.2021 10:17
Бюджет РФ на 2022-2024 годы будет социальным и профицитным25.11.2021 15:08
Федеральные новости 25.11.2021 15:08
Росздравнадзор вычислил пятерых волгоградских антиваксеров24.11.2021 10:31
Федеральные новости 24.11.2021 10:31
В России повысят прожиточный минимум, МРОТ и, возможно, пенсии19.11.2021 08:28
Федеральные новости 19.11.2021 08:28
Александр Бастрыкин раскритиковал волгоградских следователей за волокиту17.11.2021 09:16
Федеральные новости 17.11.2021 09:16
Максимальное пособие по безработице в 2022 году в России увеличат на 662 рубля16.11.2021 17:17
Федеральные новости 16.11.2021 17:17
На борьбу с COVID-19 в Волгоградской области направили врачей из Москвы15.11.2021 20:21
Федеральные новости 15.11.2021 20:21
Реклама