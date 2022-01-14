Федеральные новости

Правительство РФ отложило закон о QR-кодах из-за штамма «омикрон»

Федеральные новости 14.01.2022 10:47
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14.01.2022 10:47


Рассмотрение закона о введении QR-кодов в общественных местах отложен из-за неопределенности развития эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения штамма «омикрон». Как сообщает ИА «Высота 102», такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что данный законопроект, который, напомним,  был принят Госдумой в первом чтении после скандального обсуждения, готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта». Однако сейчас власти озабочены уже штаммом «омикрон», который, по прогнозам, будет развиваться гораздо стремительнее. При этом некоторые эксперты предполагают, что власти могут совсем отказаться от идеи продвижения QR-кодов, которую негативно приняли в обществе, и разработать другие меры, направленные на активизацию вакцинации населения. 
Между тем, только что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что совет Госдумы рассмотрит вопрос о снятии данного закона с рассмотрения. 

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