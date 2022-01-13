Происшествия 13.01.2022 17:18
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13.01.2022 17:18
Сегодня во Фролово Волгоградской области машина протаранила световую опору. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, столб рухнул прямо на многоквартирный дом на ул. Подгорной.
Информация о пострадавших уточняется. В результате происшествия ряд домов остались без электричества.
Фото ФроловоСити ВК.
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