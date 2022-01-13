«Нас всех завалит»: в аварийном доме в Волгограде второй раз обрушился потолок











В доме №5 по ул. Северный городок в Краснооктябрьском районе Волгограда – очередное ЧП. Как сообщил ИА «Высота 102» житель квартиры №22 Фазиль Джафаров, сегодня его семья, вернувшись домой, была шокирована увиденным – часть потолка обрушилась и упала в комнате, где всегда играли его дети. «Это просто счастье, что в этот момент мы отсутствовали. Но жить в таком доме все страшнее и страшнее. Мы боимся, что дом в какой-то момент сложится пополам и нас всех похоронит под обломками», - говорит Фазиль.

Между тем, в другой квартире этого дома уже обваливался потолок. Это произошло 23 мая 2016 года. Тогда лишь чудом не убило маму с ребенком. Управляющая компания залепила цементом потолок, но кардинально проблемы жильцов ветхого дома это, конечно же, не решило. «Чего ждут власти? Чтобы мы погибли в своих квартирах, а потом в городе объявят трехдневный траур? Мы не хотим умирать под обломками этого дома, у нас дети, и они, и мы имеем право на жизнь», – говорят волгоградцы.





Дом №5 по ул. Северный городок был признан аварийным в 2014 году. Однако жильцы пребывают в неведении, когда же их все-таки переселят. «Когда несколько лет назад первый раз обвалился потолок, нам предлагали переехать в маневренный фонд. Но состояние этого фонда почти такое же, как наши аварийные квартиры, поэтому никто не согласился. Какая нам разница, где нас завалит – здесь или в маневренном фонде», - констатируют жители.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой пояснить, какие меры будут приняты в связи с повторным обрушением потолка в аварийном доме и когда запланировано переселение жильцов из разрушающейся двухэтажки.