Общество 12.01.2022 15:46
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12.01.2022 15:46
Бывшее здание технического колледжа на площади Ленина, которое в настоящее время пустует, может занять администрация Волгограда и ее структурные подразделения. Как сообщает ИА "Высота 102", такая информация указана в акте государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в декабре 2021 года.
"Техникум не раз менял свое название: он был сельскохозяйственным, гидромелиоративным и Волгоградским техническим колледжем. В настоящее время здание пустует. Имеется намерение разместить в нем администрацию города", - говорится в документе.
Величественное здание в стиле сталинского ампира на площади Ленина было построено в 1952 году по проекту архитекторов В.Н. Симбирцева и Г.Ф Борисенко. Располагался в здании с колоннами Сталинский лесной техникум, постановление о создании которого в 1949 году подписал лично Иосиф Сталин. В этом учебном заведении должны были готовить специалистов по озеленению и обводнению поволжских земель в рамках известного сталинского плана преобразования природы.
В 1964 году учебное заведение было переименовано в Волгоградский гидромелиоративный техникум, а в 1992 году стало Волгоградским техническим колледжем. С 1954 по 1986 годы в здании наряду с образовательным учреждением располагался областной краеведческий музей. Первые сообщения о возможной ликвидации техколледжа появились в 2016 году после проверки его финансово-хозяйственной деятельности КСП Волгоградской области. Аудиторы ведомства усомнились в эффективности выполнения госзадания и расходования бюджетных средств в колледже. Выводы также касались невостребованности кадров, которые готовит образовательное учреждение, на рынке труда. КСП рекомендовала рассмотреть возможность продолжения обучения студентов Волгоградского технического колледжа на базе других образовательных организаций региона. В начале 2018 года главный корпус здания был освобожден: учебные аудитории переехали в соседний корпус вместе со студентами и преподавателями. Позже освободились площади и там. Колледж покинул здание в центральной части Волгограда, но не был ликвидирован. В настоящее время это учебное заведение продолжает работу, но его подразделения находятся по разным адресам: на ул. Тимирязева, 5, проспекте Университетский, 26 и на ул. Казахская,33. Учебно-производственная площадка колледжа есть в Городище.
Здание с колоннами на площади Ленина состоит из учебного корпуса, лаборатории с пристройками и гаража на четыре места. В 2018 году сообщалось, что эти помещения общей площадью более 10 тысяч квадратных метров готовят для Волгоградского областного суда. Он сейчас располагается в двух зданиях - на проспекте Ленина, 8 и на проспекте Ленина, 56а, бывшем Доме политпросвещения. Администрация Волгограда, как известно, находится в центре города на улице Володарского, а структурные подразделения разбросаны по различным районам и адресам.
Между тем, в бывшем здании техколледжа вполне могут разместиться офисы различных организаций и рестораны. Статус зоны общественно-делового назначения, установленный для него на общественных слушаниях еще летом 2017-го, это позволяет.
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