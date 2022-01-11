Волгоградского студента осудили за фото нациста в «Бессмертном полку»

Расследования 11.01.2022 12:30
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11.01.2022 12:30
Виновным в реабилитации нацизма признан волгоградский студент Денис Воронцов, который в мае 2020 года зарегистрировал фотоизображение шефа гестапо Генриха Мюллера для участия в онлайн акции "Бессмертный полк". Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Волгоградский областной суд приговорил Воронцова к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Молодого человека признали виновным по двум статьям УК РФ - реабилитация нацизма и вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела.
Следствием и судом установлено, что 3 мая 2020 года Воронцов через социальную сеть "ВКонтакте" оформил заявку для демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотоизображения начальника IV управления государственной тайной полиции (гестапо) РСХА СС Г. Мюллера, указав, что на изображении запечатлен Геннадий Михайловский. 12 мая это изображение продемонстрировано неограниченному кругу лиц в прямом эфире в ряду фотографий участников Великой Отечественной войны.
Тем самым, как считает следствие, Воронцов публично одобрил участие СС и гестапо в военных преступлениях и преступлениях против человечности в годы Второй мировой войны.
16 мая после допроса по уголовному делу молодой человек, находясь в здании СУ СКР по Волгоградской области, проник в служебный кабинет следователя и для сокрытия следов совершенного им преступления забрал мобильный телефон, изъятый в ходе обыска в его жилище. Затем он покинул следственное управление. Подсудимый удалил всю имевшуюся в мобильном телефоне информацию, уничтожив сведения, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.
Воронцов отрицал свою причастность к инкриминируемым деяниям, указав, что кто-то взломал его учетную запись в социальной сети. Также он сообщил, что об акции "Бессмертный полк" ему ничего не было известно, участия в ней в онлайн режиме он не принимал, фотоизображение Мюллера не выкладывал. А мобильным телефоном воспользовались знакомые, сведения о которых он отказался сообщить.
Однако утверждения Воронцова в судебном заседании были опровергнуты. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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