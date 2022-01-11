Расследования

Волгоградского студента осудили за фото нациста в «Бессмертном полку»

Расследования 11.01.2022 12:30
0
11.01.2022 12:30


Виновным в реабилитации нацизма признан волгоградский студент Денис Воронцов, который в мае 2020 года зарегистрировал фотоизображение шефа гестапо Генриха Мюллера для участия в онлайн акции "Бессмертный полк". Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Волгоградский областной суд приговорил Воронцова к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Молодого человека признали виновным по двум статьям УК РФ - реабилитация нацизма и вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела.
Следствием и судом установлено, что 3 мая 2020 года Воронцов через социальную сеть "ВКонтакте" оформил заявку для демонстрации на сайте "Бессмертный полк онлайн" фотоизображения начальника IV управления государственной тайной полиции (гестапо) РСХА СС Г. Мюллера, указав, что на изображении запечатлен Геннадий Михайловский. 12 мая это изображение продемонстрировано неограниченному кругу лиц в прямом эфире в ряду фотографий участников Великой Отечественной войны.
Тем самым, как считает следствие, Воронцов публично одобрил участие СС и гестапо в военных преступлениях и преступлениях против человечности в годы Второй мировой войны.
16 мая после допроса по уголовному делу молодой человек, находясь в здании СУ СКР по Волгоградской области, проник в служебный кабинет следователя и для сокрытия следов совершенного им преступления забрал мобильный телефон, изъятый в ходе обыска в его жилище. Затем он покинул следственное управление. Подсудимый удалил всю имевшуюся в мобильном телефоне информацию, уничтожив сведения, имеющие доказательственное значение  по уголовному делу.
Воронцов отрицал свою причастность к инкриминируемым деяниям, указав, что кто-то взломал его учетную запись в социальной сети. Также он сообщил, что об акции "Бессмертный полк" ему ничего не было известно, участия в ней в онлайн режиме он не принимал, фотоизображение Мюллера не выкладывал. А мобильным телефоном воспользовались знакомые, сведения о которых он отказался сообщить.
Однако утверждения Воронцова в судебном заседании были опровергнуты. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением на "Бейкер стрит"!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Расследования
11.01.2022 13:23
Расследования 11.01.2022 13:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2022 19:28
Расследования 10.01.2022 19:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2022 16:18
Расследования 10.01.2022 16:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2022 13:07
Расследования 10.01.2022 13:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.01.2022 18:15
Расследования 08.01.2022 18:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.01.2022 08:46
Расследования 05.01.2022 08:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2022 18:51
Расследования 04.01.2022 18:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2022 16:09
Расследования 04.01.2022 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2022 11:58
Расследования 03.01.2022 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2022 10:55
Расследования 03.01.2022 10:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2022 16:09
Расследования 01.01.2022 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2022 13:52
Расследования 01.01.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2022 12:10
Расследования 01.01.2022 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.12.2021 17:19
Расследования 31.12.2021 17:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.12.2021 16:49
Расследования 31.12.2021 16:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:23
В Волгограде ректор вуза стала фигурантом уголовного делаСмотреть фотографии
12:30
Волгоградского студента осудили за фото нациста в «Бессмертном полку»Смотреть фотографии
12:16
В Волгоградской области COVID-пациенты массово пошли на поправкуСмотреть фотографии
12:05
Двое мужчин погибли в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
В Волгоградской области 1300 жителям поселка вернули миллион за невывоз мусораСмотреть фотографии
10:54
Волгоградцы не могут уехать на работу после изменения транспортной схемыСмотреть фотографии
10:28
МФЦ в Кировском районе Волгограда открылся после грандиозного ремонтаСмотреть фотографии
10:07
«КАМАЗ» вылетел с трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
На севере Волгограда ликвидировали порыв на магистральном водоводеСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде два автобусных маршрута усилили в час пикСмотреть фотографии
08:55
Две школьницы с рюкзаком денег сбежали из Волгограда ради путешествия в горыСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде начался суд над организатором аферы с деньгами нацпроектаСмотреть фотографии
20:33
Коммунальщики завершают ликвидацию аварии на водоводе на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
20:02
В волгоградском «Роторе» - новый тренерСмотреть фотографии
19:28
Молодому волжанину грозит штраф в 100 рублей за сжигание паспортаСмотреть фотографии
17:56
«Скотина пить отказывается»: на малой родине мэра Волгограда людей травят черной водойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Цены на проезд на пригородных маршрутах выросли после праздников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:25
Роспотребнадзор предупредил волгоградцев об одновременном заражении гриппом и коронавирусомСмотреть фотографии
16:18
Дуэт лжегазовиков отправили в колонию за кражи из квартир в ВолжскомСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде готовятся освоить средства на ликвидацию трех свалок по нацпроектуСмотреть фотографии
15:49
Колокольцев определил зону ответственности экс-начальника волгоградского ГУ МВДСмотреть фотографии
14:53
Волгоградскому СК "Ротор" дали из бюджета 760 миллионов рублей на 2022 годСмотреть фотографии
14:04
Банк «Открытие»: рынок ипотеки в 2022 году ждет существенное охлаждениеСмотреть фотографии
13:07
Элитный внедорожник и такси угнали в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:12
Смертность от коронавируса выросла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде скорректируют расписание двух автобусовСмотреть фотографии
11:35
Жители трех районов Волгограда останутся без горячей воды из-за аварииСмотреть фотографии
11:14
Губернатор Волгоградской области созывает клинсовет из-за нового штамма коронавирусаСмотреть фотографии
10:44
Водителя госпитализировали после наезда машины на придорожный павильон в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде оштрафовали портящее воздух предприятиеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 