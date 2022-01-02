Полки волгоградских супермаркетов опустели после Нового Года





Дефицит отдельных категорий продовольственных товаров образовался в ряде супермаркетов и гипермаркетов в Волгоградской области после предновогодних закупок. Как сообщает ИА «Высота 102», во многих магазинах в первый день 2022 года осталось крайне мало хлеба, раскупили почти все конфеты в коробках среднего ценового сегмента, копченые колбасы, в том числе в нарезке.

Предсказуемо поредели и полки со спиртными напитками. Свекла как знаковый ингредиент «Селёдки под шубой» исчезла в некоторых гипермаркетах еще за день до Нового Года, и до настоящего времени ее запасы пополнили далеко не все продавцы. Часть покупателей отметили также исчезновение далеко не самого востребованного товара – картофельных чипсов разрекламированных брендов.

Несмотря на высокий спрос в предновогодний период, цены на продукты продавцы всё же удержали. По данным Волгоградстата на 30 декабря, ни на один из товаров, попадающих в мониторинг ведомства, за неделю цена не поднялась более чем на 1,5%, а отдельные позиции даже подешевели на 2%.

Ситуацию с поредевшими полками, особенно в канун Нового Года, усугубили изменившиеся правила служб доставки товаров из гипермаркетов. Многих пользователей неприятно удивил подъем минимальной суммы заказа с 1-1,5 тысяч рублей до 2,5 тысяч, из-за чего покупателям пришлось отказаться от доставки в пользу самостоятельного похода в магазин.