Происшествия 02.01.2022 10:23
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02.01.2022 10:23
Жительницу Волгограда доставили в больницу после катания на «ватрушках» во дворе новостройки в микрорайоне «Комарово». Как сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД, в конце спуска с ледяной горки 42-летняя женщина выкатилась на проезжую часть и врезалась в Hyundai Solaris. В результате ДТП волгоградка получила множественные ушибы.
Волгоградцы ежегодно попадают в больницы из-за небезопасного катания на тюбингах. Любители зимней забавы врезаются в трубы, деревья, автомобили и другие препятствия на спуске с горки. Особенно опасным видом катания являются поездки на «ватрушках», прицепленных тросом к автомобилям. На поворотах тюбинги заносит, и пассажиры на большой скорости сталкиваются с ограждениями и дорожными знаками.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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