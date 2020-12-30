Происшествия 30.12.2020 10:24
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30.12.2020 10:24
Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали во время катания на "ватрушках" в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в Урюпинске травмы получил 4-летний мальчик, который катался с отцом на "ватрушке". Ребенок ударился головой и был госпитализирован с ушибом лба. Двое подростков 11 и 13 лет пострадали во время зимних забав в Михайловке. Мальчишки катались с горки на клочке обшивки от теплотрассы и врезались в трубу. Пострадавших госпитализировали с травмами головы. Во Фроловском районе во время развлечения на свежем воздухе пострадал 24-летний житель хутора Дудачный. Установлено, что мужчина катался на тюбинге, который был прицеплен буксировочным тросом к автомобилю "ВАЗ-2107", за рулем которого находится 34-летний водитель. При повороте "ватрушку" занесло и она вместе с пассажиром врезалась в опору дорожного знака. В результате мужчина с телесными повреждениями обратился в больницу.
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